Breaking news! Atac armat intr-un club! Sapte persoane au fost impuscate

Douasprezece persoane au fost arestate dupa o confruntare cu arme de foc intr-un club de motociclisti din Göteborg, oras in sud-vestul Suediei, transmite duminica dpa. Politia ancheteaza cele 12 persoane in legatura cu diverse infractiuni comise in timpul incidentului produs la Molnlycke, in estul orasului Göteborg. Cel putin sapte persoane au fost spitalizate, dintre care cateva aveau rani provocate de gloante, potrivit politiei. Unul dintre raniti se afla duminica dimineata internat in stare grava la spitalul universitar Sahlgrenska University.