Breaking News. Avalansa in muntii Vrancei! 29 de persoane au ramas blocate

In cautarea pesoanei disparute au plecat echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vrancea, dar si salvatorii montani. UPDATE: Potrivit sefului Salvamont Vrancea, Laurentiu Mocanu, doua persoane au fost surprinse initial de avalansa de zapada in rezervatia Cheile Tisitei, ambele femei. Una dintre ele a fost salvata redepe, iar pentru a doua persoana s-au mobilizat mai multe forte, care au plecat in cautarea ei. „Este vorba despre doua grupuri din Bucuresti, pe care oamenii nostri le-a insotit in rezervatie. S-a intamplat ca avalansa sa surprinda doua femei dintru-un grup. Este zapada multa, dar ar putea sa fie si multi bolovani. Daca o gasim repede, poate fi salvata acea femeie O persoana a fost recuper ...