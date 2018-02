BREAKING NEWS! Care este rezultatul votului CSM! Sefa DNA a fost audiata/votata de doi procurori care au dosare la DNA

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CSM a emis un aviz negativ la decizia de a incepe actiunile de revocare a sefei DNA. In urma cu cateva momente, presedintele sectiei de procurori din CSM, a oferit rezultatele votului referitor la decizia ministerului Justitiei, Tudorel Toader, de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. O decizie din partea CSM referitor la propunerea de revocare, este obligatorie, dar este una strict consultativa. Kovesi, fata in fata cu Toader, in sedinta CSM in care se discuta revocarea sefei DNA ! Acum vorbeste Laura Codruta Kovesi- LIVE TEXT Printre membrii CSM se afla insa procurori care ar trebui sa se abtina de la exercitarea votului in ce priveste avizarea cererii de revocare a Laurei Kovesi din DNA, intrucat exista elem ...