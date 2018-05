Breaking news! Criminalul din Baia Mare a fost arestat! Era drogat atunci cand a violat si ucis o fetita de numai 5 ani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Posibilul criminal din Baia Mare a fost retinut in urma cu scurt timp. Este vorba despre un tanar in varsta de 16 ani. Din primele informatii, prima ipoteza conform careia fata a fost mai intai violata se confirma. Baiatul de doar 16 ani se afla in momentul comiterii faptei sub influenta substantelor halucinogene. El locuia in aceeasi zona cu victima sa. Politia locala alaturi de primarul din Baia Mare au anuntat initial ca ar putea fi vorba despre un individ cu antecedente care a fost eliberat in urma cu scurt timp. Nu se stie deocamdata daca este vorba despre individul indicat de primarul Chereches. Familia fetitei locuieste intr-un bloc aflat aproape de cladirea parasita in care a fost gasit cadav ...