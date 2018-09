Breaking news! Curtea Constitutionala s-a hotarat! Ce se intampla cu referendumul

referendum 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp Curtea Constitutionala a Romaniei a dat un aviz pozitiv asupra organizatii referendumului. Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat in 11 septembrie, cu 107 voturi "pentru", 13 voturi "impotriva" si sapte abtineri, proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Constitutie, in sensul ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent. Liderii grupurilor ALDE si UDMR au spus ca fiecare dintre senatorii lor vor vota dupa cum le dicteaza constiinta, PNL si PSD au spus ca sustin proiectul, iar USR s-a declarat impotriva modificarilor. &ldq ...