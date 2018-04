Breaking news! Directia Generala Anticoruptie are un nou sef! Numire de ultima ora

Directia Generala Anticoruptie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisarul-sef de politie Valentin-Claudiu Constantin a fost imputernicit director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA) prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. "Absolvent al Academiei de Politie 'Alexandru Ioan Cuza', noul director al DGA si-a inceput cariera in MAI in anul 2002 ca investigator la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, ulterior specializandu-se in analiza informatiilor in cadrul Directiei de Investigatii Criminale a IGPR si in cadrul DGA", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis marti AGERPRES. Totodata, ofiterul a participat la Misiunea Uniunii Europene in Ko ...