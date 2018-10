Breaking news! Directorului Aeroportului Bucuresti a demisionat

Aeroport Bucuresti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dan Baciu, directorul Companiei ”Aeroporturi Bucuresti” a anuntat miercuri ca si-a dat demisia. Demisia a fost depusa la Consiliul de Administratie CNAB. Demisia lui ar putea avea legatura cu scandalul intarzierii Vioricai Dancila la intalnirea de pe Baneasa cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene. Bataie de joc a presedintelui Klaus Iohannis fata de Guvernul Romaniei si de imaginea Romaniei in plan extern - FOTO Dan Baciu a fost numit la conducerea companiei in luna februarie a acestui an. Baciu va asigura interimatul CNAB, potrivit News.ro. CNAB a realizat in primul semestru al anului o cifra de afaceri de 425,31 milioane lei, cu 10% mai mare fata de aceeasi perioada a ...