Breaking news! DNA a pus sechestru pe averea lui Sevil Shhaideh

DNA pune sechestru pe averea lui Sevil Shhaideh, urmarita penal pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in dosarul Belina, anunta Digi24. Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a anuntat in data de 25 aprilie ca a fost inceputa urmarirea penala a fostului vicepremier Sevil Shhaideh, in prezent consilier al premierului Viorica Dancila, pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, in dosarul "Belina". DNA a extins ancheta si fata de Adrian Gadea, fostul presedinte al CJ Teleorman, prejudiciul estimat de procurori fiind de peste trei milioane de lei. Fostul vicepremier Sevil Shhaideh s-a prezentat in aprilie in fata procurorilor de la DNA pentru a da noi d ...