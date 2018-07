Breaking news! Donald Trump a facut anuntul! Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania este un roman

Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Donald Trump si-a anuntat marti intentia de a nominaliza mai multe persoane in functii-cheie. Printre cei nominalizati se afla si Adrian Zuckerman, pentru functia de ambasador extradordinar si plenipotentiar in Romania, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Casei Albe. Adrian Zuckerman este un avocat din New York, care a imigrat in SUA din Romania, alaturi de familia sa, cand avea 10 ani. Viitorul ambasador, care va trebuie sa fie validat de Senatul SUA, vorbeste fluent limba romana. A ''pupat'' mana ''stapanilor'' si urmeaza sa fie sefa la DNA! Augustin Lazar incearca sa o convinga Anuntul publicat pe site-ul Casei Albe: President Donald J. Trump today an ...