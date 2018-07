Breaking news! Dosarul Colectiv ar putea fi reluat de la zero! Judecatorul s-a pensionat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihail Valeriu Terceanu, judecatorul de la Tribunalul Bucuresti care se ocupa de dosarul Colectiv, a primit acceptul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a se pensiona. Dosarul Colectiv va fi repartizat unui alt judecator de la Tribunalul Bucuresti, iar procesul ar putea fi reluat de la zero. Cererea judecatorului a fost acceptata in unanimitate in CSM, neintrunind niciun vot impotriva. COLECTIV! Doi ani si jumatate, niciun vinovat si un posibil proces luat de la zero! Decizia judecatorului Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. colectiv consiliului ...