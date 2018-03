BREAKING NEWS! Dosarul familiei Cosma se va rejudeca de la zero

Vlad si Mircea Cosma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Dosarul familiei Cosma se va rejudeca! UPDATE: Vlad Cosma a iesit din sala de judecata si nu a facut declaratii legate de caz, spunand ca indiferent de sentinta pentru el este o perioada cu bucurie, pentru ca va deveni tata in aceste zile. Andreea Cosma: ”Fratele meu nu a avut curaj, pentru ca procurorul Negulescu era in functie. V-am mai spus toate datele” le-a spus sora lui Vlad Cosma jurnalistilor. Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, in urma amanarii de pe 22 martie a.c., sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fi ...