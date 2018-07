Breaking news! Elan Schwartzenberg scapa de arest!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii Tribunalului Bucuresti au admis, vineri, solicitarea lui Elan Schwartzenberg si ridica arestul preventiv dispus pe numele acestuia, fiind retrase si cererea de dare in urmarire internationala si mandatul de arestare, dupa ce decizia devine definitiva. Solutia poate fi contestata. „Admite cererea de revocare si revoca masura arestarii preventive dispuse fata de inculpatul Emilian Schwartzenberg. Dispune retragerea cererii de dare in urmarire internationala si a mandatului european de arestare emise pe numele inculpatului la momentul ramanerii definitive a prezentei hotarari. Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare”, se arata in decizia de vineri a magistratilor Tribunalului Bucuresti ...