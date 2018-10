Breaking news! Elena Udrea si Alina Bica au fost bagate in inchisoare! Politistii le-au retinut in Costa Rica - VIDEO

Elena Udrea retinuta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute in Costa Rica. Elena Udrea era cu copilul sau pe strada, care se afla in carucior. Omul de afaceri Cornel Tabacaru a spus ca Elena Udrea si Alina Bica se afla in inchisoarea de femei. Cornel Tabacaru a mai spus ca nimeni nu stie unde se afla copilul Elenei Udrea. ”Politia din Costa Rica a mers la mama pentru a lua lapte pentru copil, dar nici macar mama nu stie unde se afla copilul” a afirmat acesta. Avocatul Elenei Udrea a afirmat ca el stie unde este copilul: cu mama Elenei Udrea si cu tatal copilului, acolo unde locuiau. Elena Udrea era cu sotul ei cand a fost retinuta. Agenti ai Organismului de Investigatii Judiciare ( ...