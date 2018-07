Breaking news! Explozie in fata ambasadei SUA din China

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia chineza a retinut joi o femeie care ar fi incercat sa-si dea foc in fata ambasadei SUA la Beijing, unde potrivit unor martori a avut loc o explozie, transmit dpa si Reuters, care citeaza cotidianul Global Times. Colaborare inedita intre Palatul Culturii din Iasi si experti in arheologie din China! Este pentru prima cand se intampla asta! - GALERIE FOTO, VIDEO Un martor a relatat ca a vazut politisti examinand un vehicul in fata ambasadei, iar social media au transmis imagini cu fumul rezultat in urma unei aparente explozii. Potrivit unui alt martor, in fata ambasadei au sosit sapte sau opt masini de politie, iar drumul catre complexul de cladiri a fost inchis. Daca ti-a placut articolul, te asteptam ...