Breaking news! Explozie puternica in Cehia! Cel putin sase oameni au murit

Explozie in Cehia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O explozie s-a produs joi la o uzina petrochimica din Cehia. Un prim bilant anunta cel putin 6 morti si mai multi raniti, relateaza AP. "Am primit informatii despre sase morti si alti raniti grav", a declarat purtatorul de cuvant al pompierilor din regiunea Bohemiei, Vladimira Kerekova, citat de CTK. Spitalul din Praga-Vinohrady a declansat un plan de urgenta si se pregateste sa primeasca un "numar semnificativ" de pacienti. Uzina apartinand Synthos se afla in localitatea Kralupy nad Vltavou, situat la aproximativ 30 de kilometri nord de Praga. Primarul localitatii, Petr Holecek, a declarat pentru televiziunea nationala ceha ca un rezervor care continea o substanta nespecificata ...