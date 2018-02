Breaking news! Explozie puternica in Marea Britanie! Mai multe persoane au murit - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unei explozii ce a avut loc, duminica, in Leicester, iar autoritatile britanice au anuntat ca incidentul nu este de natura terorista, informeaza BBC News Online. Explozia a avut loc in jurul orei locale 19 (21, ora Romaniei), pe o strada din centrul orasului britanic Leicester. In urma deflagratiei, mai multe cladiri au fost distruse sau avariate. ”Un incident de proportii mari a avut loc pe strada Hinckley. Serviciile de Urgenta se ocupa de problema dupa ce au fost sesizate de o explozie masiva care a distrus o cladire”, se arata intr-un comunicat al Politiei. Potrivit serviciului local de Ambulanta, toate persoanele ranite au fost transportate la spital. Autoritatile ...