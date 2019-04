BREAKING NEWS! Generalul Nicolae Ciuca a fost reinstalat ca sef al Statului Major al Apararii

Nicolae Ciuca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma deciziei Curtii de Apel de respingere a plangerii privind anularea decretului prezidential de prelungire cu un an a mandatului sefului Statului Major al Apararii, ministrul apararii a decis: semnarea ordinului privind revenirea in functia de sef al Statului Major al Apararii a generalului cu 4 stele Nicolae Ciuca. Ordinul a fost semnat insa de secretarul de stat pentru politica de aparare, Nicolae Nasta, in lipsa din tara a ministrului Gabriel Les, aflat in vizita in Polonia. Decizia este valabila pana la judecarea recursului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si este valabila incepand cu data de 5 aprilie 2019. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagi ...