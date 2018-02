Breaking news! George Maior, audiat in Comisia SRI

George Maior 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul sef al SRI George Maior, ambasador al Romaniei in SUA, s-a prezentat marti la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI pentru a fi audiat. ''Consider ca intotdeauna am actionat in spiritul legalitatii. Nu a fost probata nicio acuzatie. Aceea nu este o acuazatie (referire la faptul ca SRI ar fi informat ANI despre Klaus Iohannis). Nu este adevarat. Am venit de buna-credinta sa raspund la toate intrebarile comisiei si o sa va raspund si dupa'', a spus George Maior, inainte de a intra la audieri. Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, va fi audiat la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI pe 6 martie, urmand ca fostul presedinte ...