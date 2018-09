BREAKING NEWS: George Maior, CUTREMUR dupa audierea in Comisia SRI: Am cerut sa fie audiați Liviu Dragnea și Victor Ponta

Declarații - șoc făcute de George Maior, ambasadorul României la Washington, după audierea din Comisia SRI.

"Am spus că domnul Georgescu a fost un bun profesionist la ANI doat că serviciul nu produce dosare, doar transmite informații. Am discutat de protocoale, de proceduri interne. Am susținut necesitatea acestor protocoale, am susținut că serviciul a fost întotdeauna în cadrul legii și puterea adevărului va prevala în fața unor alegații. Am cerut comisiei să reflecteze serios dacă multiplele alegații asupra interceptărilor privind ofițeri acoperiți și presiuni asupra justiției să se aducă dovezi și să se audieze și alte persoane, de pildă Liviu Dragnea sau Victor Ponta", a declarat George Maior.

