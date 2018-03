Breaking news! Iarna se intoarce! Cod GALBEN de ninsori la Iasi! Utilajele de deszapezire nu pot interveni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iasul a reintrat in aceasta dimineata sub avertizare meteo COD GALBEN de ninsoare, vant si temperaturi scazute. Pana in seara zilei de azi, in jurul orei 20.00, se asteapta ninsori insemnate cantitativ, care vor determina depunerea unui nou strat de zapada. Vantul se va intensifica pana la valori de 45-55 km/h, spulberand zapada. Vremea se va mentine deosebit de rece, vantul accentuand senzatia de frig. AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 23 martie, orele 09:30 - 15 Fenomene vizate: ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece; Zone afectate: conform textului si hartii; In cea mai mare parte a Moldovei, in estul Olteniei si local in nordul Mu ...