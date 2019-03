Breaking news! Iata care ar fi lista PSD pentru europarlamentare! Un cunoscut iesean va candida (SURSE)

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform unor surse din sedinta PSD care are loc luni, 25 martie, la ora 13.00, lista pentru alegerile europarlamentare va arata dupa cum urmeaza in randurile de mai jos: Lista PSD pentru alegerile europarlamentare 2019 va fi deschisa de Rovana Plumb. In continuare, numele aflate pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare 2019: 1. Rovana Plumb 2. Carmen Avram 3. Claudiu Manda 4. Preotul Chris Terhes 5. Dan Nica 6. Maria Grapini 7. Dragos Benea 8. Victor Negrescu 9. Tudor Ciuhodaru 10. Andi Cristea. Liviu Dragnea a venit la Parlament inainte cu o ora de inceperea sedintei CExN, avand intalniri in biroul sau cu mai multi ministri si parlamentari, printre care Petre Daea, Razvan Cuc, Mihai Fif ...