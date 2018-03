Breaking news! Iata decizia ICCJ in cazul lui Ludovic Orban!

Ludovic Orban

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a pronuntat astazi decizia definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea campaniei sale electorale pentru Primaria Capitalei. La ultimul termen al procesului, procurorii au cerut condamnarea lui Orban la un an de inchisoare cu executare.

"Ma consider nevinovat. Nu am abuzat de influenta politica. Nu am facut nici cea mai mica aluzie la aceasta functie. Nu am avut niciun moment intentia de a beneficia de finantare ilegala. Nu e Biblia aici, dar v-am jurat. Am incredere in capacitatea dumneavoastra de a judeca", le-a spus Orban judecatorilor, la ultimul termen al procesului, din 19 februarie, de la completul de cinci judecatori al ICCJ.

La randul sau, procurorul DNA a cerut instantei condamnarea liderului PNL la un an inchisoare cu executare, sustinand ca s-a folosit de functia pe care o avea in PNL pentru a obtine foloase necuvenite, iar inregistrarile ambientale completeaza denuntul depus impotriva lui de catre omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, potrivit news.ro.

Liderul PNL a afirmat ca are incredere in completul de judecata si in faptul ca in Romania exista domnia legii. El a mai spus ca nu are niciun motiv sa creada ca poate fi modificata decizia de achitare pronuntata de instanta de fond.

UPDATE: In urma cu cateva minute, ICCJ resping ca fiind nefondate acuzatiile care i se aduc liderului PNL, Ludovic Orban. Liderul PNL a fost achitat.

Intr-o interventie telefonica la un post de televiziune, analistul politic Bogdan Chirieac, condamna achitarea lui Ludovic Orban: "Justitia din Romania nu mai are nicio sansa. Daca pana acum am asistat la condamnarea unor oameni nevinovati, acum asistam la necondamnarea unui om vinovat. Sa fim clar intelesi, Ludovic Orban este vinovat."

