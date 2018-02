Breaking news! Iata primele condamnari din dosarul Malaxa

Florin Secureanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dosarul Secureanu a ajuns la prima solutie. Magistratii au decis condamnarea cu suspendare a 7 angajati ai spitalului Malaxa si administratori de firma, cei care si-au recunoscut faptele in fata procurorilor si judecatorilor. Dintre acestia nu face parte Florin Secureanu. Fostul manager, alaturi de inculpatii Mihai Mesner, Cristian Ionita si Gabriel Deaconu vor fi judecati intr-un dosar disjuns, nu pe procedura simplificata, asa cum s-a intamplat in cazul celor 7, scrie Gazeta Sporturilor. Decizia Tribunalului Bucuresti este in prima instanta si poate fi atacata cu apel. BREAKING NEWS! Audiere de ULTIMA ORA! Fostul manager al unui spital, ajuns la DNA Mai mult, in decizia Tribunalului se st ...