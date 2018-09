Breaking news! Igor Dodon a fost implicat intr-un accident rutier! Care este starea de sanatate a presedintelui Republicii Moldova

Igor Dodon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost implicat, duminica dupa-amiaza, intr-un accident petrecut la Straseni. UPDATE 15.00 Potrivit Digi24, in masina in care se afla presedintele tarii erau si mama acestuia si unul dintre fiii sai. Se pare ca starea soferului este grava. UPDATE 14.50 Doua masini din coloana oficiala a presedintelui Republicii Moldova au fost implicate in accidentul rutier. Potrivit protv.md, persoanele aflate in automobilele implicate in accident au primit asistenta medicala. Politia cerceteaza circumstantele producerii accidentului. Potrivit Marianei Betivu, ofiterul de presa al Inspectoratului General de Patrulare, accidentul, in care a fost implicata coloana prezidentiala, ...