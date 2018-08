Breaking news! Incendiu Puternic in Franta! Zeci de turisti au fost evacuati! Sunt si romani

hotel in flacari la Paris google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de turisti, inclusiv cetateni romani, au fost evacuati miercuri dintr-un hotel situat in Paris dupa izbucnirea unui incendiu, informeaza cotidianul Le Parisien. Incendiul a afectat partial Hotelul Best Western Sèvres Montparnasse, situat in arondismentul al XV-lea din Paris, scrie mediafax.ro. Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate din hotel din cauza incendiului izbucnit la parterul imobilului. Printre persoanele evacuate se numara cel putin doi turisti romani, precizeaza cotidianul Le Parisien. Noua persoane, inclusiv un copil, au fost ranite usor, fiind intoxicate cu fum. Turistii evacuati au fost cazati, temporar, intr-o scoala. Daca ti-a placut articolul, ...