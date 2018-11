Breaking news! Incepe procesul Microsoft II. Anunt de ultima ora

Microsoft II google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis ca rechizitoriul intocmit de DNA in dosarul Microsoft II este legal intocmit in privinta urmaririi penale si a administrarii probelor si decide, definitiv, inceperea judecatii in cauza in care Dinu Pescariu si Claudiu Florica sunt acuzati de coruptie, scrie Mediafax. ''Respinge, ca neintemeiate, cererile si exceptiile invocate de inculpatii Florica Claudiu-Ionut si Pescariu Dinu-Mihail. Constata legalitatea sesizarii instantei de judecata prin Rechizitoriul din data de 31.I.2018 al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de c ...