Breaking news! Inspectia Judiciara a intrat in DNA! Vizata este Laura Codruta Kovesi - UPDATE

Laura Codruta Kovesi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectorii de la Inspectia Judiciara efectueaza, in perioada 16 aprilie - 20 aprilie, un control la Structura centrala a Directia Nationala Anticoruptie. Inspectia Judiciara anunta, printr-un comunicat de pres,a ca tipul controlului este „remediere deficiente”. Controlul a fost dispus de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotararea nr. 686 din 31 octombrie 2017. Augustin Lazar, cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara Potrivit sursei citate, se verifica: cauzele mai vechi de un an de la data primei sesizari: Din controlul precedent: Monitorizarea cauzelor si implicarea procurorilor cu functii de conducere si cu functii de executie in ...