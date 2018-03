Breaking news! Inspectia Judiciara o va audia pe Laura Codruta Kovesi! Sefa DNA a sfidat Parlamentul

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost audiata de Inspectia Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fata Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea sefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani, cand la sediul Inspectiei Judiciare a ajuns si seful DNA Ploiesti, Lucian Onea. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat de patru ori sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, unde fusese chemata pentru miercuri dimineata. Aceasta a reiterat ca nu detine informatii sau documente necesare clarificarii imprejurarilor si cauzelor in care s-au pro ...