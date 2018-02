Breaking news! Judecatoarea care a retrocedat ilegal un sat intreg, are un nou dosar

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fosta judecatoare de la Judecatoria Ineu Florita Bolos a fost trimisa in judecata, marti, de catre procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Timisoara in cel de-al treilea dosar de coruptie. Ea este acuzata de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata si fals intelectual in forma continuata. Anterior, judecatoarea a fost condamnata in doua dosare de coruptie. Potrivit unui comunicat de presa transmis de DNA, in rechizitoriul intocmit de procurori se mentioneaza faptul ca "inculpata Bolos Florita, in calitate de magistrat judecator la Judecatoria Ineu, prin incalcarea si ignorarea normelor procesual civile imperative in ceea ce priveste competenta teritoriala si fara sa existe dovada ...