Breaking news! Judecatoarea care s-a otravit a murit

judecatoare pitesti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie in lumea justitiei. Judecatoarea care s-a otravit in urma cu doua saptamani a decedat pe patul de spital. Magistratul judeca la Tribunalul Stefanesti din judetul Ilfov. Cand ajunsese la spital, in Bucuresti, judecatoarea era deja in coma. Acum, s-a declarat decesul, conform RTV. Fostul presedinte al Judecatoriei Pitesti Gabriela Iordache, in varsta de 45 de ani, a murit. La mijlocul lunii martie ea incercase sa se sinucida. Dupa ce a baut o substanta toxica si si-a taiat venele, femeia a fost gasita de sot, iar acesta a chemat ambulanta. Femeia a fost dusa la spital in stare grava, fiind internata initial in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Pitesti, ulterior transf ...