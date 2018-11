Breaking news! Klaus Iohannis o respinge pe Adina Florea la sefia DNA

Klaus Iohannis Adina Florea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, vine din nou cu o decizie surprinzatoare pentru Executiv. Seful statului a respins numirea Adinei Florea in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis aceasta propunere in luna octombrie. "In luna octombrie, ministrul justitiei, domnul Tudorel Toader, a transmis Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, urmatoarele propuneri de numire a unor procurori in functii de conducere: - doamna Adina Florea, pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie; - doamna Florena-Esther Sterschi, pentru functia de procuror sef al Sectiei de resurse umane si documentare ...