Breaking news! Laura Codruta Kovesi, este anchetata de colegii din Parchetul General

Procuroarea Laura Codruta Kovesi este anchetata chiar de catre colegii din PICCJ. Pe numele fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi, au fost depuse mai multe plangeri. Una dintre plangeri este cea depusa de catre fostul ofiter SRI Daniel Dragomir. Procurorii continua audierile in acest dosar. Astazi, in fata anchetatorilor de la Parchetul General, urmeaza sa vina un om de afaceri care sustine ca s-au comis ilegalitati in timpul urmarii penale, potrivit Antena 3. Citeste si: Inspectia Judiciara o cerceteaza din nou pe Laura Codruta Kovesi! Despre ce este vorba Plangerile vizeaza si protocolul de colaborare dintre DNA si SRI. Printre cei care au depus plangeri se numara si Sorin Rosca Stanescu, Daniel Dragom ...