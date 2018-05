Breaking news! Laura Codruta Kovesi, revocare. Ce a decis Curtea Constitutionala

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat decizia de revocare a sefei DNA pentru data de 30 mai. Joi s-a discutat sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea referitoare la incetarea unor interdictii pentru parlamentari. Din partea Guvernului a pledat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in timp ce Presedintia a fost reprezentata de consilierul prezidential Simina Tanasescu. Citeste si: Tudorel Toader: Iohannis refuza o procedura LEGALA! Ziua ZERO pentru Kovesi CCR a fost sesizata cu cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei, pe de o parte, si presedintele Romaniei, pe de alta parte, in principal, si intre Guvernul Romaniei si presedinte, in su ...