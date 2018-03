Breaking news! Laura Codruta Kovesi va fi audiata! 

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laura Codruta Kovesi urmeaza sa fie audiata de Consiliul Superior al Magistraturii! Decizia vine dupa ce Inspectia Judiciara a decis sanctionarea sefi DNA pentru incalcarea, in trei randuri, a statutului magistratului. Audierile vor avea loc pe 21 martie. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. CITESTE SI: Liviu Plesoianu: Kovesi, Coldea si Maior ar trebui judecati pentru INALTA TRADARE Dezvaluirile facute de fostul deputat Sebastian Ghita starnesc un scandal monstru in lumea politica. Deputatul PSD Liviu Plesoianu iese la inaintare, in replica la afirmatiile fostului sau coleg de p ...