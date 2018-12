Breaking news! Liviu Dragnea si Viorica Dancila, intalnire de ultim moment

Liviu Dragnea si Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila si Liviu Dragnea se vor intalni joi pentru a stabili urmatorul pas in razboiul cu Klaus Iohannis. Cei doi vor decide daca sesizeaza CCR in cazul nominalizarilor in executiv pentru care Iohannis a amanat decizia. Este vorba despre intarzierea unui raspuns din partea presedintelui Klaus Iohannis in cazul nominalizarilor pentru Ministerul Transporturilor si Dezvaltarii. Seful statului anuntase ca va lua o hotarare in acest sens dupa sarbatorile Centenarului, respectiv dupa 1 Decembrie. Liviu Plesoianu, scrisoare incendiara in scandalul momentului: SRI+SIE=LOVE Miercuri, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au luat in calcul sesizarea CCR, in urma unei ...