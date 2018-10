BREAKING NEWS! Lovitura dura pentru Liviu Dragnea! Se va redeschide un cunoscut dosar

Liviu Dragnea1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, magistratii de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis sa redeschida dosarul Tel Drum, dosar in care este vizat si Liviu Dragnea. DNA a solicitat Inaltei Curti sa confirme redeschiderea unui dosar clasat tot de DNA in 2013. Dosarul vizeaza privatizarea Tel Drum catre fosti colegi de facultate ai lui Liviu Dragnea si acordarea preferentiala de contracte publice de catre CJ Teleorman, condus de catre Liviu Dragnea. Cazul a fost inchis in 2013. In dosar sunt vizati Liviu Dragnea, Mugur Bataus si Victor Piperea, functionari in Consiliul Judetean Teleorman, si Gheorghe Giui, Ion Mirancea, Victorita Pascutu. In acelasi dosar apare ca intimat Marian Fiscuci ...