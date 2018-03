Breaking news! Luarea de ostatici din Franta s-a terminat! Dupa ce a ucis doua persoane, teroristul a fost impuscat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toti oamenii care au fost luati ostatici, vineri, intr-un supermarket din localitatea Trèbes din sudul Frantei au fost eliberati dupa aproximativ patru ore, conform declaratiilor primarului din Trèbes. Atacatorul - care a ucis cel putin doua persoane - a fost omorat de catre fortele de ordine. Ostaticii au fost eliberati in urma unei actiuni a fortelor de ordine, iar, conform BBC, atacatorul a fost impuscat de catre politie. Informatia a fost confirmata oficial de catre autoritati, scrie news.ro. Barbatul a deschis focul in supermarket in jurul orei locale 11:00 (12:00 ora Romaniei). El s-a revendicat de la gruparea Stat Islamic, iar incidentul este tratat drept un atac terorist de catre autoritatile franceze. &qu ...