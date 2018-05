Breaking news! Magistratii au decis deschiderea unui dosar in care este implicat Traian Basescu

Traian Basescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii Curtii de Apel au decis redeschiderea dosarului in care Traian Basescu vorbea despre cum a fost aranjata condamnarea lui Dan Voiculescu, informeaza Antena 3. Decizia judecatorilor vine dupa ce avocatul Toni Neacsu, fost judecator, a contestat dosarul deschis la Parchetul General dupa inregistrarea in care Traian Basescu dezvaluia ca statul este unul mafiot, iar marile dosare din justitie aveau un traseu prestabilit. Traian Basescu detoneaza bomba! A scos la iveala un protocol secret al SRI In respectiva inregistrare, Basescu vorbea despre cum a fost masluit dosarul Voiculescu. In urma contestatiei lui Toni Neacsu, dosarul se redeschide. Dosarul fusese clasat din lipsa de probe. „Sa-i ...