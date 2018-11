Breaking news! Mascatii au intrat in casa lui Cristi Borcea! Ce au descoperit

Cristian Borcea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii DIICOT fac, vineri, 24 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta, intr-o cauza privind un grup infractional specializat in evaziune fiscala si spalare a banilor. Surse judiciare au declarat ca sunt perchezitii si la locuinta lui Cristian Borcea, prejudiciul fiind estimat la 40 de milioane de lei. "Cercetarile efectuate au relevat faptul ca grupul infractional a actionat coordonat in intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe doua circuite fictive de tranzactionare dezvoltate in jurul unui nucleu comun de societati/persoane in scopul inregistrarii in contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinta sustragerii de la ...