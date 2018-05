Breaking news! Medicul Gheorghe Burnei, acuzat de ucidere din culpa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicul Gheorghe Burnei a fost citat joi de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti intr-un nou dosar penal ce vizeaza acuzatii de ucidere din culpa. La intrare in sediul pachetului, profesorul Gheorghe Burnei a delarat ca a fost citat in calitate de suspect. Este vorba despre un dosar din 2013, mai exact o familie din Brasov care a ajuns cu fetita pe masa de operatie a doctorului la spitalul Marie Curie. Era vorba de o operatie de indreptare a coloanei vertebrale, insa, din pacate, operatia a esuat, iar fetita a murit pe masa de operatie. Imediat procurorii s-au autosesizat in acest caz si au deschis un dosar pentru moarte suspecta, iar dupa ce a aparut raportul medicilor legisti, acolo au constatat ca este vo ...