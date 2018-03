BREAKING NEWS: Mișcarea 5 Stele conduce in alegerile din Italia. Extremiștii sunt pe val, nimeni nu are majoritate

Filmul "The Shape of Water" a obţinut, marţi, 13 nominalizări la premiile Oscar, în timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit şapte. A 90-a ediţie a premiilor Oscar va avea loc duminică seară, începând de la ora 1.30 (ora României), la Dolby Theatre din Los Angeles.