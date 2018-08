Breaking news! Mihail Vlasov a fost condamnat la inchisoare cu executare

Mihail Vlasov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihail Vlasov, fost presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei - CCIR, a fost condamnat vineri de Curtea de Apel Bucuresti la 9 ani si 10 luni inchisoare, intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, delapidare, fals in inscrisuri sub semnatura privata. Mihail Vlasov are sanse de a intra la puscarie din nou Decizia instantei nu este definitiva. DNA sustine ca, in perioada 2008 - 2014, Mihail Vlasov, abuzand de functia de presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a intreprins demersuri pentru obtinerea unor foloase materiale personale si pentru persoane din anturajul sau, in detrimentul institutiei pe ...