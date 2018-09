BREAKING NEWS! Ministrul Educatiei a demisionat

Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a demisionat din functie.

S-a tot discutat in aceasta perioada despre lista unor ministri care vor pleca din Guvernul Dancila.

O decizie a ministrului Educatiei a starnit nemultumiri in randul minoritatilor. Cei din UDMR au fost in scandal cu ministrul Educatiei, pe care l-au acuzat ca a schimnat metodologia predarii limbii romane, pentru clasele primare, care studiaza in limbile minoritatilor.

Vom reveni cu detalii

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.