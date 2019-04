Breaking news! Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, audiat luni la DNA

Razvan Cuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a fost audiat, luni, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie in calitate de martor, au declarat pentru mediafax surse judiciare. Surse judiciare au declarat pentru mediafax ca Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, a fost audiat luni la sediul central DNA in calitate de martor. Pana la momentul transmiterii stirii, procurorii nu au comunicat informatii despre dosarul in care a fost audiat ministrul Transporturilor. Contactat de mediafax, pana la ora transmiterii stirii, Razvan Cuc nu a raspuns pentru a da detalii despre audiere. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...