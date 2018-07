Breaking news! Mircea Negulescu si Lucian Onea au fost pusi sub control judiciar

parchetul general lucian onea si mircea negulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii Parchetului General l-au plasat, vineri, pe Mircea Negulescu sub control judiciar, dupa ce aceeasi masura a fost luata in cazul fostului sef DNA Ploiesti, Lucian Onea. Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura la inceputul anului, a decis Sectia pentru procurori a CSM, informeaza Mediafax. Fostul procuror Mircea Negulescu a declarat, la iesirea de la Parchetul General, ca a fost pus sub control judiciar timp de 60 de zile, avand interdictia de a profesa, dar ca va contesta decizia, considerandu-se nevinovat. El a fost exclus din magistratura la inceputul anului de catre Sectia de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, decizia putan ...