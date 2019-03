Breaking news! Motiunea impotriva lui Tudorel Toader a fost respinsa! Iata ce s-a intamplat cu motiunea lui Eugen Teodorovici

Tudorel Toader 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, motiunea simpla impotriva lui Tudorel Toader a fost respinsa. Motiunea simpla a picat cu 126 de voturi pentru, 146 de voturi contra. Motiunea nu a indeplinit numarul necesar de voturi. Referitor la motiunea simpla prin care partidele de Opozitie cer demisia ministrului Justitiei, aceasta a fost dezbatuta pe 5 martie, in aceeasi zi in care Guvernul a adoptat proiectul pentru modificarea OUG 7 pe legile justitiei, in ciuda avizului consultativ negativ al CSM. Motiunea trebuia sa fie votata de catre deputatii pe 7 martie, insa PSD nu a asigurat cvorum, iar plenul a fost suspendat. Tudorel Toader, despre inscrierile pentru procuror general: Ieri, la finalul programului, ...