Breaking news! O legenda a fotbalului romanesc a incetat din viata! A fost cel mai bun portar din istoria nationalei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este doliu in lumea fotbalului romanesc! Portarul de legenda al Stelei din anii '50 - '60 si al echipei nationale, a decedat la varsta de 88 de ani, anunta Federatia Romana de Fotbal. Nascut la 18 aprilie 1929, Ion Voinescu a aparat in 20 de meciuri poarta echipei nationale a Romaniei. In cariera sa de senior a jucat pentru Metalul Bucuresti (1948-1950) si pentru CCA - Steaua Bucuresti (1950-1963), castigand de 6 ori titlul si de 5 ori Cupa Romaniei. Ion Voinescu a fost desemnat de UEFA cel mai reprezentativ jucator al Romaniei pe acest post. Pentru meritele sale sportive deosebite, i-au fost decernate Ordinul Muncii clasa a II-a si Steaua Republicii. CITESTE SI: Doliu in lumea muzicii romanesti! O celebra cantar ...