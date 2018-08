Breaking news! O masina a intrat in multime! Totul s-a petrecut in Franta

masina 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O masina a lovit mai multe persoane in fata unui club de noapte la primele ore ale diminetii de duminica in orasul Cambrai din nordul Frantei, ranind sapte persoane, dupa care s-a izbit intr-un stalp, au relatat media locale, citate de agentia Xinhua, scrie Agerpres. Masina a lovit sapte clienti ai clubului de noapte si un paznic dupa o presupusa cearta cu gardianul in jurul orei locale 04.00 (02.00 GMT), conform ziarului La Voix du Nord. Exclusiv! Accident rutier pe Bucium! Coada de autoturisme se intinde pe sute de metri - FOTO Doua dintre persoanele ranite sunt in stare critica si au fost transportate la spital cu elicopterul, in timp ce alte cinci, care aveau rani minore, au fost duse la spitalul ...