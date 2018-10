Breaking news! Papa Francisc va veni in Romania! Cand se va intampla evenimentul

Papa Francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Publicatia spaniola Periodista Digital scrie despre vizita Papei Francisc in Romania si Bulgaria. Suveranul pontif ar urma sa vina in primele zile din mai anul viitor. Potrivit jurnalistilor spanioli, Papa Francisc ar urma sa viziteze catedrala patriarhala si sa oficieze o slujba in Parcul Izvor. Este al doilea suveran pontif care viziteaza Romania. Primul a fost Papa Ioan Paul al II-lea in 1999. El a fost primul suveran pontif din istorie care a vizitat o tara majoritar ortodoxa, de la marea schisma din 1054. Atunci, Ioan Paul al II-lea s-a declarat bucuros ca poate vizita Romania, pe care a numit-o „Gradina Maicii Domnului”. Papa Francisc, despre cuplurile necasatorite: "Trebuie sa l ...