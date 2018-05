BREAKING NEWS! Papa Francisc va veni in Romania: Romanii ar trebui sa dea dovada de UNITATE

Papa Francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva momente, intr-un interviu acordat postului de televiziune antena3, premierul Viorica Dancila a facut marele anunt: Papa Francisc va veni in Romania: Viorica Dancila a ajuns la Vatican! Cand se va intalni cu Papa ''Un mesaj care indeamna la pace, liniste si ca toti trebuie sa ne temem de Dumnezeu. Sunt mesaje de actualitate si in Romania. Speram sa mearga la sufletul fiecaruia. Am primit o scluptura in care binele invinge intotdeauna raul, si o carte. Am avut emotii foarte mari, nu este un lucru obisnuit sa te intalnesti cu Papa. Vorbesti cu un om care merge la sufletul tuturor. Intalnirea trebuia sa dureze 30 de minute, dar Domnia Sa a vrut sa vorbim mai mult, asa ca a ...